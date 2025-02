Cande farà la combinada del Mundial amb Mijares

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cande Moreno és l’escollida per disputar la combinada per equips del Campionat del Món d’esquí alpí juntament amb Carla Mijares. Aquesta disciplina es reformula en aquest Mundial de Saalbach i l’habitual combinada alpina, en què una mateixa esquiadora feia una mànega de descens o supergegant i una d’eslàlom, deixa pas a aquesta nova prova, amb equips de dues participants amb cadascuna de les esportistes fent una de les mànegues. Amb Mijares confirmada per a l’eslàlom, la FAE havia de decidir si el descens el feia Jordina Caminal o Cande Moreno, i finalment van optar per aquesta última.