Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El CTT Valls del Nord va guanyar el Tona per 4 partits a 2, en una cita corresponent a una nova jornada a la Primera Divisió Espanyola. Amb aquesta victòria l’equip format per Josep M. Blancafort, Oriol Martínez i Francesc Masip continua com a líder del seu grup a la lliga.