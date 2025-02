L’Inter punxa i l’FC Santa Coloma se situa colíder

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Santa Coloma és nou colíder de la Lliga Multisegur Assegurances després de superar per la mínima (1-0) el Pas de la Casa gràcies a un gol d’Aleix Cisteró i mantenir la bona ratxa amb 20 dels 24 últims punts en joc. Els de Fede Bessone van aprofitar l’empat de l’Inter davant del Penya Encarnada (1-1) amb un gol inicial de Guillaume per l’Inter, neutralitzat al tram final de la primera meitat per Nava. Els colomencs sumen 20 dels últims 24 punts en joc i s’han refet d’un mal inici de curs.