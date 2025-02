L’FC Andorra agafa oxígen

Amb el relat de la possessió, l’eficàcia justa i necessària i la inspiració de Cerdà va fomentar l’FC Andorra el primer triomf de l’any natural per esbufegar i seguir present a la festa. Ho va fer per inèrcia i gairebé per obligació l’equip tricolor que va posar fi a una travessia pel desert, amb el baixador de l’extrem de Pollença, signant del primer gol i provocant el penal de la sentència convertida per Nieto a l’ocàs (2-0).

El Lugo, amb la cuirassa de Seligrat, no va sorprendre ningú, amb algun rampell però amb poca tirada per la pilota, un intercanvi que, fidel a la recerca per retrobar-se amb l’estil, va acceptar l’Andorra. I per dictar, la contractació d’Oriol Busquets ha estat cabdal. L’exmigcampista del Barça exposa ordre, criteri, serenitat i lucidesa amb la bola, una tasca repartida i que Villahermosa, que va viure també igual que Royo la seva estrena com a tricolor, esdevindrà en còmplice habitual. L’FC Andorra ha anat teixint amb paciència la situació, buscant espais i forats en la bastida defensiva d’un Lugo que va resistir només el primer tram, quan una llarga acció ofensiva del grup de Beto Company la va resoldre Cerdà amb un xut creuat dins de l’àrea i que va trobar la col·laboració indirecta del porter del Lugo, Marcos Lavín (1-0). El gol va asserenar l’Andorra, que tenia pressupostat obrir l’enfrontament aviat per treballar a favor d’obra i aparcar els neguits, amb control, intencions i petjades al perímetre del porter de l’equip gallec. Abans de la treva, només un xut des de la riba de Roger Martínez que va atrapar Ratti, i un altre de Jesús Clemente que va anar desviat van posar un pèl de color, a un partit on res semblava desviar el conjunt tricolor del camí.

Després del pas pels vestidors li va sonar el despertador al Lugo, que va semblar acomodar-se millor a la malparada gespa del Nacional convertida, amb el pas dels minuts, en una pista d’aterratge plena de bonys. Va enfocar un parell de cops l’equip gallec a Ratti, amb Jon Cabo i una pasarel·la pel perfil esquerra però quan el Lugo buscava la inflexió, Beto ho va tenir clar a l’hora d’allistar Álvaro Martín i Villahermosa. Cloroform a la pilota davant de qualsevol dubte i, amb la dosi justa de brillantor, buscar l’ajuda amb una possessió que va esdevenir en una arma poderosa més que en un recurs estètic. Ho va provar Álvaro Martín amb un xut que es volia citar amb l’escaire i per posar el pany van irrompre Cerdà i Manu Nieto en una combinació quirúrgica. L’extrem, molt incisiu, per ser abatut per Eric Ruiz dins de l’àrea i el davanter cordovès per transformar el penal que rubricava la sentència (2-0) i per fregar el tercer ja en el 92’. Victòria vitamínica, de les que barregen alegria amb alleujament, esclat de celebració continguda i el play-off ara a quatre punts.