Joan Verdú ja prepara el gegant del Mundial de Saalbach

Joan Verdú es troba a Reiteralm (Àustria) per preparar la gran cita de la temporada, que és el gegant dels Campionats del Món de Saalbach (Àustria), programat per al pròxim divendres 14 de febrer. L’equip va arribar dijous a Reiteralm i tenia previstes tres sessions d’entrenaments a l’estació austríaca. És a dir, va entrenar dissabte, ho va fer ahir i entrenarà demà. Dimecres serà dia de trasllat per arribar a Saalbach i instal·lar-se.