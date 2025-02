Cop d'autoritat del MoraBanc

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha girat com un mitjó des de l’arribada de Joan Plaza. Ja no només perquè ara guanyi i abans no ho fes (que al final és el que importa, o del que més ho fa en aquesta història), sinó per tot allò que transmet, especialment una ànima i una energia que abans no demostrava, si no tot el contrari amb alguns moments fins i tot d’apatia generalitzada. És l’única manera, si no, d’entendre com un equip que perdia per 18 punts (46-28) a la primera meitat, va ser capaç de remuntar amb una espectacular segona part per segellar davant del Dreamland Gran Canària la setena victòria de la temporada per 94-106 i marxar a l’aturada amb una victòria de marge sobre les posicions de descens. Perquè si abans aquest equip quedava KO quan rebia un primer cop, ahir va demostrar que sap encaixar, però sobretot que sap refer-se quan no fa les coses bé, un fet que feia temps que no es veia més enllà del partit davant del València de la passada setmana. La temporada és llarga, queda moltíssim encara per remar, i només Déu dirà on acabarà aquest equip en les 14 jornades que resten per acabar el campionat, però l’evidència és que aquest MoraBanc ha canviat, i per a molt bé, i té encara molt recorregut al davant.