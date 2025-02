Que no sigui flor d'un dia

El MoraBanc Andorra visita aquest migdia (13.00 hores) el Dreamland Gran Canaria a l’últim partit abans de l’aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA amb un objectiu clar: mantenir les bones sensacions que l’equip va demostrar dissabte passat davant del València Basket, i que van servir-li per sumar la sisena victòria de la temporada a l’ACB, la primera des de l’arribada de Joan Plaza a la banqueta tricolor. Més enllà de marxar amb una certa tranquil·litat a l’aturada, els tricolors busquen també un triomf que els doni un pas més cap a la permanència, i que els permeti posar terra pel mig amb la zona de descens en una jornada que sembla poc propícia, almenys sobre el paper, perquè els rivals directes sumin un triomf.

“No estem en una situació per escollir contra qui jugarem bé o malament”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc



Sobre el duel a terres canàries, el tècnic tricolor Joan Plaza va destacar que “no estem en una situació per escollir contra qui jugarem bé o malament, hem de sortir a cada partit amb el ganivet entre les dents”, a més d’afegir que “estic mot satisfet de com estan anant els entrenaments des que estic aquí. Tenim baixes, però això mai serà una excusa per deixar de treballar”. A més, l’entrenador català va destacar sobre el rival que “sabem que juguem contra un equip que organitza una Copa del Rei, que s’han merescut entrar-hi no per amfitrions, sinó perquè se l’han guanyat a la vista amb un equip ben muntat i ben dirigit, i hem d’anar a ser capaços de donar la nostra millor imatge per ser competitius”, a banda d’agregar que “francament, no crec que el fet d’organitzar la Copa i jugar divendres els pugui distreure, i jo espero el millor equip i que si ens poden guanyar de 20 no ens guanyaran de 10, però qualsevol avantatge que ens puguin donar, nosaltres l’intentarem aprofitar”.

“Estic mot satisfet de com estan anant els entrenaments des que soc aquí”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc



Per a aquest duel a Las Palmas de Gran Canària, Joan Plaza tindrà ja disponible el grec Nikos Chougkaz un cop superada la seva lesió, mentre que seguirà amb la baixa de Rafa Luz. A més, Ben Lammers arriba al matx a les Illes Canàries tocat després de no entrenar dijous i divendres per problemes a l’esquena, igual que Ganal, que va viatjar, però que tampoc està al 100%.

Qui també va referir-se al partit va ser Stan Okoye, que ha fet un pas endavant des de l’arribada de Joan Plaza a l’equip, i va assenyalar en relació amb el triomf davant del València que “va ser impressionant. Vam demostrar una gran resiliència després de fer un dels millors períodes des que soc aquí. Era una victòria que necessitàvem”, a més d’explicar en relació amb l’estat de l’equip que “estem treballant bé, sempre hi ha hagut una bona unió del vestidor fora la pista i ara ens ajudem molt més dins. Creiem que és el moment de posar tota la carn a la graella i recollir els resultats”. Per últim, l’aler va referir-se al matx d’aquest migdia i va afirmar que “és un partit molt dur davant un equip que ens va passar per sobre en la primera volta. Volem sortir allà i anar pas per pas per ser competitius i tenir opcions de guanyar”.

Des de la banda canària, el tècnic Jaka Lakovic va declarar que “el MoraBanc és un equip que té molt de talent ofensiu i han pujat un graó en l’agresivitat física i carregant el rebot ofensiu”.