Les andorranes superen una ronda al Campionat d’Europa

La ciutat de Bielsko-Biala (Polònia) ha acollit el Campionat d’Europa cadet, júnior i sub-21, amb una participació total de 1.187 competidors, dues d’elles andorranes. La Federació Andorrana de Karate va competir amb Aina Padilla, en la modalitat de kumite cadet femení -47kg, qui es va enfrontar en primera ronda a la campiona de Grècia. Després d’empatar el combat 1 a 1, la decisió arbitral va permetre Padilla guanyar per 1 a 3 i accedir a la segona ronda on es va trobar a la competidora romana a quina no va poder superar per un ajustat 1-0. Per part seva Paula Gonzalez va participar en la modalitat de kumite júnior femení -48kg i en primera ronda es va enfrontar a la campiona de Luxemburg, a qui va derrotar per 5 a 1. En segona ronda, l’andorrana es va veure amb la competidora d’Eslovàquia, va empatar 0 a 0 i, en la decisió arbitral, va perdre per 0 a 4.