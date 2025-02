L'FC Andorra es retroba amb la victòria contra el Lugo (2-0)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha tornat a assaborir el triomf després de quatre jornades sense fer-ho i ha superat el Lugo a l'Estadi Nacional per 2 a 0, amb gols de Cerdà i Manu Nieto, de penal, ja a les acaballes. L'equip tricolor ha fet un partit seriós, tampoc gaire brillant, però sí amb la convicció necessària com per no patir per la victòria. Cerdà, un dels futbolistes més destacats, ha obert el marcador al minut 14 de partit amb un xut creuat a dins de l'àrea, que ha trobat la col·laboració del porter Lavín i ja als darrers instants (89') Manu Nieto ha transformat un penal que li han fet a Cerdà per fer el segon i tancar el triomf dels tricolors. Manel Royo i Dani Villahermosa, fitxatges en el mercat d'hivern, han debutat amb un FC Andorra que la propera jornada visitarà Lasesarre, el dissabte a les 20.00 hores, per enfrontarse a un rival directe en la lluita pel play-off, el Barakaldo.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA, 1: Ratti, J. Clemente, Trigueros, Bombardó, Ivan Rodríguez, Busquets, S. Molina, Álvaro Peña, Lautaro, Cerdà i Juanda.

CD LUGO, 0: Marcos Lavín, A. Zoilo, Eric Ruiz, Juan Rodríguez, Lizancos, Yayo, Roger Martínez, Reniero, Bryan Mendoza, Perero i Jon Cabo.

CANVIS: Alende per Trigueros (46’); Villahermosa per Álvaro Peña (63’); Álvaro Martín per Juanda (63’); Royo per Iván Rguez. (73’) i M. Nieto per Lautaro (77’) -FC Andorra-; Ceberio per B. Mendoza (46’); M. Ochoa per Reniero (68’); Raúl Hdez. per Perero (68’); Vaquero per Yayo (80’) i Dani Vidal per Roger Martínez (87’) -CD Lugo-.

GOLS: 1-0, Cerdà (14’); 2-0, Manu Nieto, de penal (89’).

ÀRBITRE: David Cambronero González (Castella-La Manxa).

TARGETES: Groga a Álvaro Peña, Bombardó, Iván Rodríguez -FC Andorra-; Lizancos, Juan Rodríguez, Yayo i Eric Ruiz -CD Lugo-

ESTADI: Estadi Nacional, amb 851 espectadors.