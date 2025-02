L’FC Andorra no es pot permetre negociar la victòria contra el Lugo

Arribats a aquestes alçades de campionat, jornada 23 i a set punts del Nàstic –equip que marca el darrer lloc de play-off d’ascens–, l’FC Andorra afronta avui un compromís cabdal. L’equip tricolor s’ha quedat, gairebé, sense marge d’error i amb 15 jornades al davant és coneixedor que en partits com el d’aquest migdia contra el Lugo a l’Estadi Nacional està obligat a retrobar-se amb la victòria. Són ja quatre els enfrontaments que arroseguen els tricolors sense guanyar i tornar a connectar amb els objectius només passa per aconseguir superar l’equip gallec.

“Esperem un partit semblant al de l’Ourense, que haurem de madurar”

Albert Company, Entrenador de l’FC Andorra





“Amb la nostra identitat i les nostres armes anirem a intentar guanyar”

Toni Seligrat, Entrenador del Lugo





Ho va reconèixer el tècnic, Beto Company, que va defensar que “hem agafat una línia, en què tots creiem i tots sentim. El que hem de fer ara és traduir-ho, evidentment, en bon joc i amb resultats”. L’estat de la gespa del Nacional, lògicament, no ajuda per tal que l’FC Andorra pugui fer el seu millor joc i, després del partit dels isards, el disputat contra l’Ourense i les darreres nevades la superfície continuarà demà molt castigada. “No ho farem servir d’excusa i és el que hi ha”, va exposar el tècnic tricolor. Company espera davant el Lugo un partit “com el de l’Ourense, que l’haurem de madurar i on haurem de tenir paciència. Tant de bo el poguem obrir aviat perquè seria clau, però no hi ha cap recepta màgica i simplement haurem de generar moltes ocasions i ser més precisos”. El Lugo aterra amb Toni Seligrat a la banqueta des de fa 15 dies, després de la destitució de Lolo Escobar. Aquell Lugo, que acumulava quatre derrotes consecutives, va repuntar la setmana passada i va assolir un triomf a l’Anxo Carro davant Osasuna Promesas. “L’FC Andorra té com a principal carta el joc amb la pilota i l’atac combinatiu, però tampoc no estan exempts de la lluita i de la baralla”, va explicar l’entrenador valencià del Lugo, que va afegir que “ens enfrontem a un equip dissenyat únicament i exclusivament per pujar, però nosaltres amb el nostre equip i amb la nostra identitat intentarem anar de la manera més ambiciosa possible a guanyar el partit, cadascú amb les seves armes”. L’FC Andorra tindrà les baixes dels lesionats Solís, Erik Morán, Morgado i Martí Vilà, mentre que Royo i Villahermosa podrien debutar.