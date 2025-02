Una gran segona meitat dona el setè triomf al MoraBanc (94-106)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc ha sumat la setena victòria del curs després d’imposar-se per 94-106 al Dreamland Gran Canària en un duel marcat per una espectacular segona meitat dels tricolors. I és que els de Joan Plaza han arribat a perdre per 18 punts al primer temps (46-28), però han estat capaços de capgirar el partit com un mitjó per acabar vencent amb solvència davant dels canaris. Amb el triomf, a més, els tricolors se situen ja amb una victòria de marge sobre el descens.

Els tricolors han arrencat bé amb unes primeres diferències favorables, però els locals han canviat la dinàmica amb un 7-0 de parcial. Els tricolors estaven agressius, però no tant fins en defensa com la setmana passada, i això ho ha aprofitat el conjunt canari per marxar sis amunt amb el 22-16 en un primer quart que ha acabat 28-22. Un triple d’Albicy ha posat el +9 (31-22) a l’inici del segon període, una diferència que ha pujat fins als 14 punts (40-26), primer, i els 17 (43-26), després, amb un gran encert local que els homes de Joan Plaza no trobaven la manera de contrarestar, i que han obligat al tècnic català a aturar el partit. D’entrada no ha semblat portar gaire efecte, amb els locals establint la diferència en 18 punts, tot i que un bon tram final tricolor recuperant les essències han deixat la diferència per sota dels deu punts al descans (53-44).

Un 3-12 de sortida amb bons minuts de Llovet i Ortega han permès als tricolors empatar el partit (56-56), apujant les línies en defensa, augmentant el nivell de lluita i energia, millorant en el tir, i traient rebots ofensius. I no només això, si no que un triple de Harding ha situat al MoraBanc per primer cop per davant des del 12-14 del primer quart (58-59). Però no només això, i és que els de Joan Plaza han canviat com un mitjó i s’han arribat a situar amb una màxima diferència de nou punts (64-70) que ha obligat a Lakovic a aturar el partit després d’un parcial de 0-12, en un tercer quart que ha finalitzat 66-76 després d’un 13-32 en aquest període.

El MoraBanc havia estat capaç de canviar la dinàmica i la tendència com un mitjó, però encara quedava molta feina per fer, i ni molt menys el partit estava ja al sac, perquè Gran Canària és un gran equip i volia arribar de la millor manera possible a la Copa del Rei que organitzaran a partir de dijous. I ho han demostrat situant-se a cinc punts (77-82) amb més de set minuts encara per davant. Els tricolors no s’han arrugat ni molt menys veient c om s’acostaven els locals, si no que han continuat manant i tenien el partit allà on volien amb un +9 (86-95) amb poc més de tres minuts i mig per jugar-se. I el partit no podia escapar-se, i no ho ha fet i el MoraBanc ha sumat un triomf de molt de valor i prestigi per mantenir la bona imatge de la passada setmana davant del València.

Els tricolors s’aturaran ara tres setmanes per la disputa de la Copa del Rei i de les finestres FIBA i no tornaran a l’acció fins al 2 de març quan rebran al Baskonia al Pavelló Toni Martí. Una aturada que servirà també perquè els tricolors reforcin la plantilla amb l’arribada d’un base, i d’un jugador interior.

FITXA TÈCNICA

DREAMLAND GRAN CANÀRIA 94: Albicy, Thomasson, Brussino, Shurna, Tobey –cinc inicial– Conditt, Pelos, Homeseley, Samar, Salvó, Klajic, Diop.

MORABANC ANDORRA 106: Evans, Harding, Okoye, Doumbouya, Dos Anjos –cinc inicial– Bassas, Chumi O., Lammers, Kuric, Chougkaz, Llovet, Ganal.

PARCIALS: 28-22 (10’); 53-44 (20’); 66-76 (30’), x (40’).

ÀRBITRES: Rafael Serrano, Rubén Sánchez Mohedas i Yasmina Alcaraz.

ELIMINATS: Okoye –MoraBanc Andorra–.

PISTA: Gran Canaria Arena, 6.255 espectadors.