Villahermosa, il·lusionat per debutar demà contra el Lugo

Dani Villahermosa, el darrer reforç d’hivern de l’FC Andorra, va ser presentat de manera oficial i demà en el partit contra el Lugo a l’Estadi Nacional ja podria disposar dels primers minuts. El migcampista barceloní, format al futbol base de l’Espanyol i que prové del Castelló, de Segona Divisió, va explicar que “he aconseguit el que volia, que era venir aquí, i estic molt content. Intentaré aportar i donar el màxim de mi per acabar de fer aquest salt que crec que ens falta per aconseguir l’objectiu”. Al futbolista català no li falten motivacions i va apuntar que una de les més importants és “el fet d’intentar pujar a Segona Divisió, que és on l’Andorra ha d’estar. Soc una persona molt ambiciosa i vinc a intentar aconseguir-ho”.