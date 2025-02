Moreno i Caminal afronten avui el descens

Publicat per Redacció Saalbach (Àustria)



Cande Moreno i Jordina Caminal reprenen la competició al Campionat del Món de Saalbach (Àustria) amb la cursa de descens. A l’últim entrenament de la disciplina, les dues esquiadores van arribar a baix, amb una 31a posició i un ensurt per a Cande, i una 26a plaça per a Caminal. Moreno es va colpejar amb una de les portes després d’un revolt que no li va permetre arribar a temps. Amb tot, l’andorrana va voler fer la resta del descens previ a la cursa, per acabar amb bones sensacions, i va marcar el 31è temps amb, +7”74. Cande va explicar que “estic bé, ha sigut un error de càlcul. He començat la corba massa d’hora i era massa curta, anava massa fort, se m’ha tancat l’angle i m’he menjat la porta en la sortida. M’he emportat un bon viatge, he notat una mica de mal, però després m’he dit que acabava de començar el descens i que havia d’aprofitar la baixada”.