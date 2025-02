El MoraBanc recupera Chougkaz per visitar demà el Gran Canària

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, podrà disposar de Nikos Chougkaz per al partit de demà davant el Dreamland Gran Canària al recinte de Siete Palmas. L’ala-pivot grec ha complert el pronòstic de tres setmanes de baixa després de la lesió miotendinosa pròxima al múscul semimembranós dret d’origen traumàtic que va patir a Badalona davant el Joventut i ja podrà disposar de minuts contra el GranCa. També viatjarà i està disponible Ben Lammers, tot i arrossegar algunes molèsties a l’esquena.

D’altra banda, Plaza va assegurar a RNA que l’equip es reforçarà en la posició de base, per corregir la nova absència per lesió de Rafa Luz, i que el club també treballa en el mercat per portar un 4, un ala-pivot que reforci el joc interior i per “no sobrecarregar jugadors que ara estan sans”.