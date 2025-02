Max Palmitjavila, desè, el millor andorrà a la vertical

Publicat per Redacció Malinô Brdo (Eslovàquia)

Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip andorrà de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), present en la Copa del Món júnior d’esquí de muntanya, que se celebra a Malinô Brdo (Eslovàquia), va tornar ahir a l’acció. Max Palmitjavila va tornar a aconseguir el millor resultat de la delegació andorrana i va signar la 10a plaça a la prova vertical, mentre que Adrià Isal va ser 20è i Miquel Naudí, 27è. A la individual, Palmitjavila va ser sisè, Isal, 21è, i Naudi, 22è. Tal com va passar a la primera cursa del campionat, la individual, l’austríac Silvano Wolf va aconseguir el triomf amb un temps de 25’50”60, seguit per l’italià Lorenzo Milesi (26’44”89), que va ser segon, i el suís Theo Voutaz (26’52”21), que va completar el podi amb el tercer lloc. Max Palmitjavila va finalitzar en una meritòria 10a posició amb un registre de 28’07”52, confirmant-se com el més destacat de l’equip andorrà, mentre que Adrià Isal va travessar la línia de meta en la 20a plaça amb un temps de 30’06”53 i Miquel Naudi va ser 27è, amb un crono de 32’13”93.