Joan Aracil no pot puntuar a Kicking Horse, la tercera prova del FWT

Joan Aracil no va puntuar ahir en la tercera cita del calendari del Freeride World Tour (FWT) a Kicking Horse. L’andorrà, que va ser el setè esquiador a baixar, va veure com en el primer salt i en una maniobra aparentment senzilla, se li enganxava l’esquí i el perdia i, per tant, quedava desqualificat. Tot i el desencís, Aracil té encara curses per endavant per millorar llocs a la classificació general –ara és 17è i arribar a la 13a plaça, que asseguraria la permanència en el FWT. El canadenc Marcus Goguen es va imposar amb 96,67, segon va ser l’espanyol Abel Moga (90,33), mentre que l’australià Benjamin James Richards amb 87,67 va ser tercer. Aracil va acabar en l’11è lloc a Baqueira, en la primera cursa de la temporada, va ser 14è a la segona, a Val Thorens, i ahir no va puntar. La pròxima prova serà a Tetnuldi, a Geòrgia, el 23 de febrer.