Royo creu que hi ha temps “per assolir l’objectiu”

Manel Royo, el segon dels tres fitxatges de l’FC Andorra en aquest mercat d’hivern –Busquets i Villahermosa són els altres dos–, va ser presentat oficialment com a nou jugador tricolor. El lateral esquerre d’Alcanar, que signa per a la resta de la temporada més una altra d’opcional, arriba procedent del NAC Breda neerlandès i va apuntar que les sensacions que té “són molt bones perquè crec en el projecte i en el nivell de la plantilla”. Royo va reconèixer que “quan va sorgir l’opció de l’Andorra no m’ho vaig haver de pensar gaire. Volia tornar, però només amb un projecte ambiciós i amb metes clares. Tot el que buscava m’ho podia donar aquest club”. El futbolista tarragoní, que també pot actuar de central, va destacar que “per a un jugador nouvingut és un al·licient afegit arribar a un equip amb un repte col·lectiu important. Això ens dona força i ganes extres de dir: hem d’aconseguir-ho”. En aquest sentit, Royo considera que “encara queden prou punts i jornades per competir per tot” i del darrer partit, contra l’Ourense, que va presenciar a l’Estadi Nacional, diu que “les sensacions de l’equip i de l’staff són molt semblants. No vam guanyar, però de 100 partits iguals en guanyaríem 99 perquè som un equip dominador i així va ser”.