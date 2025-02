Max Palmitjavila acaba sisè a la individual de la Copa del Món de Malinô Brdo

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Max Palmitjavila va signar la sisena posició a la prova individual de la Copa del Món juvenil d’esquí de muntanya, la tercera cita del calendari, que s’està disputant a Malinô Brdo, a Eslovàquia. En la categoria masculina sub 20, l’esportista de la FAM va invertir un temps d’1 h 18’10”19, +4’31”60 respecte al guanyador de la cursa, l’austríac Silvano Wolf, que va marcar 1 h 13’38”59. Els italians Oscar Tonietti (1 h 15’47”88) i Lorenzo Milesi (1 h 16’11”87) van completar el podi amb el segon i el tercer lloc, respectivament. Per part seva, els altres dos andorrans que hi va competir van ser Adrià Isal, que va ser 21è amb un crono d’1 h 27’46”00, i Miquel Naudi, 22è, amb un temps d’1 h 29’10”84.

Els tres esportistes de la FAM participaran avui en la prova vertical de Malinô Brdo, mentre que diumenge tindrà lloc l’esprint.