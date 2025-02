Margot Llobera anuncia la retirada del món del motor

Margot Llobera, a la Zero Adventure Experience.@margotLlobera

Margot Llobera va anunciar la retirada del món competitiu. La ja expilot professional de motociclisme i copilot al Ral·li Dakar ha decidit tancar el seu cicle en el motor i la setmana que ve farà una compareixença per donar detalls al voltant de tot plegat. En aquesta aparició, Llobera farà un balanç de la seva trajectòria, els moments més destacats de la seva carrera i els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió.

Margot Llobera, al llarg de cinc anys, ha representat Andorra en els desafiaments més extrems del món, consolidant-se com un referent en dues disciplines off-road: el motociclisme i el copilotatge. En motociclisme, ha assolit dues terceres posicions a la Copa del Món de Bajas en les categories femenina i júnior, competint contra els millors pilots del món. Com a copilot, ha afrontat el repte del Ral·li Dakar, la prova més dura del planeta, participant tant en la modalitat de SSV com en la de camió. Llobera ha tingut també un fort vincle amb la part més social de l’esport, col·laborant amb Creu Roja Andorrana i participant en el Ral·li Jameel de l’Aràbia Saudita.