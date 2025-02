Cande Moreno, 28A al supergegant del campionat del món

El Campionat del Món d’esquí alpí de Saalbach (Àustria) va viure la primera jornada de competició amb representació andorrana. Va ser en la prova de supergegant, en què Cande Moreno va signar la 28a posició i Jordina Caminal la 30a. En una cursa guanyada per l’austríaca Stephanie Venier amb 1’20”47, Cande Moreno va sortir disposada a oferir el seu millor nivell i va finalitzar en la 28a plaça amb el dorsal 34. L’andorrana va fer un temps d’1’23”23, a 2”76 de Venier, amb un primer sector en què feia el 8è temps (+0”32), el segon en què marcava el 27è temps (+0”74), un tercer sector 30a (+0”70) i un quart 27a (+1”00). “En supergegant és difícil trobar aquest punt entre anar al 100% i no fer errades. Penso que el nivell és aquí, que estic esquiant bé, però he fet una mànega amb massa errades i això penalitza”, va comentar Cande.

Per la seva part, Jordina Caminal, que debutava en un Campionat del Món, va signar el 30è lloc amb el dorsal 32. L’andorrana va fer un temps d’1’26”02, a 5”55 de la vencedora, amb uns parcials que la situaven amb el 35è crono en el primer sector (+0”66), el 34è al segon (+1”33), el 35è al tercer (+1”87) i el 29è al quart (+1”69). Caminal va explicar que “m’han pogut els nervis una mica i he fet una errada molt gran, però estic contenta per arribar a la meta”. Avui té lloc l’entrenament de descens, a partir de les 9.30 hores, també amb Moreno i Caminal per preparar la segona cursa del Mundial, demà.

L’entrenador de l’equip, Xoque Belsolà, va explicar que “la Cande ha estat molt bé. Tot i fer alguna errada està al pilot i torna a confirmar el que vam veure a Garmisch. Està tornant molt bé de la lesió, que era l’objectiu número 1”. Sobre Caminal, el tècnic va dir que “havia d’obtenir experiència i està confiada pel descens”.

RIUS, 33È A BAQUEIRA

D’altra banda, Àlex Rius va fregar el Top 30 amb el dorsal 81 a la Copa d’Europa d’eslàlom de Baqueira. Una bona primera mànega de l’andorrà el deixava en la 41a posició sortint amb el 81, amb un crono d’1’01”31, amb +3”74, però a 1”14 de la 30a posició. A la segona mànega, el seu crono va ser de 59”95, amb +2”66, que el deixava finalment en la 33a plaça, amb un temps total de 2’01”26, a 5”56 del guanyador, l’austríac Simon Rueland, amb 1’55”70, i a 1”06 dels punts de Copa d’Europa.