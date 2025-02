Un pal final evita el triomf de la selecció

La selecció absoluta de futbol sala va tancar la segona finestra de la ronda principal del Preeuropeu amb un empat davant dels Països Baixos per 1 a 1, sumant així el tercer duel consecutiu sense perdre després d’haver empatat també a Macedònia i fer-ho davant dels neerlandesos dissabte passat. I empat i gràcies, perquè els tricolors van tenir una pilota al pal a deu segons pel final que hauria pogut suposar un triomf històric.

La situació es va complicar per a Andorra ràpidament amb el 0 a 1 visitant amb tot just tres minuts de joc disputats. Attahari va aprofitar la manca de duresa de la defensa nacional, però a partir d’aquí els de Talín Puyaltó van tenir diverses ocasions per poder igualar el duel. L’empat ja no va arribar fins a la represa, quan Oriol Rodríguez va culminar una excel·lent acció de pissarra de la selecció tricolor per fer l’1 a 1 al primer minut del segon període. A partir d’aquí, els visitants van seguir mantenint el domini i Andorra va buscar de remuntar amb algunes bones accions de contraatac. Els Països Baixos, coinscients de la necessitat de sumar els tres punts, van atacar amb porter jugador els dos últims minuts sense generar gaire perill, i és que l’ocasió més clara va ser tricolor, amb un xut de camp a camp que es va acabar estavellant al pal a vuit segons del final del partit.

A l’altre partit del grup, Portugal no va tenir gaires complicacions per desfer-se de Macedònia del Nord per 3 a 0, i va segellar la seva classificació matemàtica per a l’Eurocopa a falta de dues jornades de competició. Precisament, el conjunt lusità serà el següent rival de la selecció absoluta en el primer dels dos partits de la tercera i última aturada d’aquest Preeuropeu. El duel es jugarà a Portugal el 7 de març vinent i els tricolors tancaran aquesta fase de classificació per a l’Eurocopa el 12 de març davant de Macedònia del Nord al Principat.