Moreno i Caminal obren el Mundial amb el supergegant

La delegació andorrana obre avui la participació en el Campionat del Món d’esquí alpí amb la disputa de la cursa de supergegant amb Cande Moreno i Jordina Caminal. Després de dues jornades d’entrenaments de descens amb totes dues, avui ja va de debò i la major delegació de la història del país, amb set esquiadors, enceta la seva participació a Saalbach. La cursa està programada a les 11.30 hores i Caminal sortirà amb el dorsal 32 de 40 participants, mentre que Moreno ho farà amb el 34.

Sobre les expectatives d’aquesta primera cursa, Cande Moreno va assenyalar que “penso que estic esquiant a bon nivell, em sento competitiva, la pista està espectacular, així que òbviament jo vull donar el millor de mi, a treure el meu millor esquí, i estic molt contenta i amb moltes de ganes de fer aquest supergegant”, a més d’afegir que “el genoll està perfecte, no tinc ni por ni aprensió ni molèsties. Les úniques molèsties que puc tenir venen d’un desgast del cartílag que tinc més enllà de la lesió de l’encreuat, però a dia d’avui si hagués de dir el que em molesta més és el turmell, que és la lesió més recent que he tingut i de la qual encara estic sortint. No he parat realment, sí al principi de la lesió, però teníem aquest objectiu i hem fet passos molt grans per poder estar aquí”. Per la seva banda, Caminal va manfiestar que “sincerament ho afronto sense gaires expectatives, al final són els meus primers Mundials, estic intentant gaudir al màxim de l’experiència, però alhora vull ser competitiva”, i va agregar que “llavors, més que una expectativa cap a un resultat em vull centrar a esquiar bé, fer el que sé i a veure on em porta. No tinc pressió, però me la poso jo”.

Més enllà del supergegant, Cande Moreno va ser 23a i Jordina Caminal 35a al segon i penúltim entrenament de descens, celebrat ahir.

D’altra banda, Àlex Rius i Xavier Cornella disputen avui i demà dos eslàloms de la Copa d’Europa a l’estació de Baqueira Beret.