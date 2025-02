Del Rio, plata a l’esprint del Mundial sub 23

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gina del Rio va escriure a Schilpario (Itàlia) una pàgina brillant per al fons andorrà, amb el millor resultat de la disciplina en un Mundial sub 23. La fondista va aconseguir la segona posició en la cursa d’esprint clàssic del Campionat del Món amb un temps de 3’04”24 i una declaració de talent i determinació. Només la sueca Maerta Rosenberg, amb 2’59”10, va poder superar l’andorrana, que va oferir una exhibició gairebé impecable a cada ronda, des dels quarts fins a la final i signant tot un subcampionat del món. La també sueca Elin Henriksson va completar el podi amb unc crono de 3’05”05.

Ja a les qualificacions es va començar a ensumar que Del Rio no competia a Schilpario només a fer-ho el millor possible. Tot i ser aquest el principal objectiu, tal com va subratllar el seu entrenador, Xabier del Val, que parlava de fer Top 15 i, per què no, fer algun Top 10, les previsions ja van quedar massa curtes a la primera prova. L’andorrana es va col·locar entre les millors a la ronda prèvia i va aconseguir el 10è temps de totes (68), amb 3’11”53, a 11”10 del millor registre, que ja era per a la sueca Maerta Rosenberg (3’00”43).

“Estic molt contenta perquè per res del món ens esperàvem aquest resultat. Una cursa dura”

Gina del Rio, Fondista de la FAE





Als quarts de final, Del Rio hauria de lluitar contra Rosenberg, l’alemanya Verena Veit, les franceses Leonie Besson i Clement Didierlaurent i la finlandesa Maija Tiainen. Es va imposar Rosenberg, i a 2”32 arribava Del Rio, segona, mentre que a gairebé set segons travessava la meta la resta. A les semifinals novament l’andorrana competia amb Rosenberg, que tornava a imposar-se i ho feia amb la fondista de la FAE segona a només 1”55. Tercera era la italiana Nadine Laurent, a 3”21, que també es classificava per a la gran final. A continuació arribaven la noruega Anniken Sand, la nord-americana Kate Oldham i la canadenca Sonjaa Schmidt.

“He volgut sempre un ritme alt per si no em classificava directament fer-ho pel crono”

Gina del Rio, Fondista de la FAE





A la final, a la lluita per les tres medalles en joc arribaven sis fondistes. Novament era Maerta Rosenberg la que imposava la seva llei, amb Gina del Rio que arribava segona a 5”14 i guanyant en l’esprint la també sueca Elin Henriksson (+5”95), mentre que tres segons més tard arribaven les noruegues Anniken Sand (+8”70) i Maria Hartz Melling (+9”64).

“Estem supercontents perquè hem aconseguit la segona posició i no ens ho esperàvem per res del món”, va explicar Del Rio després de la prova, que va afegir que “ha sigut una cursa dura”. L’andorrana va destacar que “l’estratègia ha sigut marcar sempre un ritme alt per si no em classificava directament fer-ho pel crono, però no ha fet falta. Estem molt contents amb el resultat, perquè és una cosa increïble”. Demà, Del Rio farà els 20 quilòmetres mass start del Mundial i dissabte tancarà la seva participació amb els 10 quilòmetres individuals estil patinador.

CLASSIFICACIÓ

ESPRINT CLÀSSIC

1. Maerta Rosenberg 2’59’’10

2. Gina del Rio 3’04’’24

3. Elin Henriksson 3’05’’05

4. Anniken Sand 3’07’’80

5. Maria Hartz Melling 3’08’’74