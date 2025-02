Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El màxim accionista de l'FC Andorra, Gerard Piqué ha assenyalat que "mai hem valorat marxar perquè el compromís sempre ha estat quedar-se al país", mentre que preguntat sobre la possibilitat de que el club deixi el país arran de la polèmica dels últims dies, ha destacat que "la possibilitat sempre hi és i en alguna ocasió hem tingut raons per valorar-ho", tot i refermar la voluntat de seguir al país.

Piqué ha explicat que "portem 15 milions invertits" i ha detallat que "d'Andorra Turisme hem rebut 1,4 milions i tenim 200.000 euros pendents aquest any, i del Govern un milió i tenim 500.000 euros pendents d'aquest any". A més, ha reiterat que "no anirem a Encamp, no vull posar al Govern entre l'espasa i la paret perquè jo hi he estat i no vull estar-hi, així que no vull dir que és això o res".

El màxim accionista ha afirmat que "amb les instal·lacions que hi ha avui en dia, podem conviure tots" i ha agregat que "no pot ser arribar cada any i veure on jugarem l'any següent". A més, ha demanat concreció a Govern, "hem de preguntar a Govern si volen que hi hagi un projecte futbolístic ambiciós. Potser no el volen, ho miren i creuen que no els val la pena". Piqué no ha tancat la porta a llargar un acord similar a l'actual amb una compensació econòmica al VPC i seguir a l'Estadi Nacional però sempre "amb transparència".

Piqué, per últim, ha explicat que "hem rebut oferiments per endur-nos el club a altres llocs, especialment a Catalunya".