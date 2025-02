El noruec Solberg repeteix triomf al segon gegant

Publicat per Ivan Álvarez Soldeu Verificat per Creat: Actualitzat:

El noruec Eirik Hystad Solberg va repetir ahir victòria i, per una sola centèsima i en el darrer sospir, es va adjudicar el segon i darrer gegant de la Copa d’Europa de Soldeu, amb un temps global de 2’31”02. El francès Alban Elezi Cannaferina va acabar segon, marcant 2’31”01, mentre que el suec Matias Roenngren hi va invertir 2’31”19 i va completar el podi. Solberg es va mostrar molt satisfet i va comentar que “ha estat genial sortir d’aquí amb les dues victòries. La pista és exigent i dura, per tant, guanyar aquí ho fa encara més increïble”.