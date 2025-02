Villahermosa, darrer reforç d’hivern de l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La incorporació del migcampista barceloní Dani Villahermosa va tancar ahir el mercat d’hivern per a l’FC Andorra. El futbolista, de 24 anys acabats de fer i format al futbol base de l’RCD Espanyol, ha militat la darrera temporada i mitja al CD Castelló –enguany a Segona Divisió– i arriba a l’entitat tricolor en propietat, després de rescindir els sis mesos que li quedaven de contracte amb el club orellut. En no ser ja jugador sub 23, i no disposar de fitxes lliures, la contractació de Villahermosa va arrossegar la baixa d’Assane Ndiaye, que acabarà la temporada al Cartagena, de Segona Divisió. Així, la plantilla tricolor queda definida per a la resta de la temporada amb els fitxatges d’Oriol Busquets, el lateral esquerre Manel Royo i Dani Villahermosa, i han estat baixa en el mercat d’hivern Ndiaye i Joel Arumí.

D’altra banda, l’FC Andorra va comunicar que Martí Vilà i César Morgado hauran d’estar prop de dos mesos de baixa per les respectives lesions al bíceps femoral de la cama esquerra.