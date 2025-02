Hystad Solberg s’imposa al gegant

El noruec Eirik Hystad Solberg va aconseguir la victòria a l’eslàlom gegant de la primera jornada de la Copa d’Europa d’esquí alpí masculina, que se celebra a Soldeu. Amb un temps d’1’13”57, Solberg va ser el més ràpid a la pista Avet i va signar el primer podi continental, circuit en el qual competeix des del 2022, i es col·loca en 10a posició a la classificació general de la disciplina. El noruec es va mostrar molt satisfet després del triomf i va admetre que ha estat una cursa “llarga, tècnica i molt exigent. A la primera mànega he vist molts companys que han tingut problemes per completar la baixada i haver pogut acabar amb èxit em fa sentir bé”. Per la seva part, el suec Mattias Roenngren, que va ser segon, repeteix la mateixa posició que va fer a la cursa de la setmana passada a Turnau (Àustria), mentre que el francès Loevan Parand, que no pujava al podi de Copa d’Europa des del 2022, va ser tercer, a +0”45.

‘BARTU’ GABRIEL, 37È

Pel que fa a la participació andorrana, Bartumeu Gabriel va finalitzar en la 37a posició, a +8”01 del guanyador, i Àlvar Calvo, que tot i passar la primera mànega no va poder completar la cursa. Els dos esquiadors de la FAE van passar a la segona mànega en ser 48è i 49è, respectivament, però en aquesta primera mànega cap dels dos va trobar un bon ritme. Així, a la segona Gabriel va millorar per fer una baixada que el deixa amb confiança de cara a avui, mentre que Calvo, per la seva part, i tot i no haver finalitzat la mànega, pren nota per la cursa d’avui que començarà a les 9.30 hores la primera baixada i a les 12.30 la segona. Gabriel correrà amb el dorsal 69 i Calvo amb el 70. El director tècnic de la FAE, Roger Vidosa, va explicar que estava molt satisfet del paper dels dos joves, ja que no són habituals en aquest circuit. Gabriel va comentar, per part seva, que “és una pista molt complicada, condicions dures, intenses. Ens quedem amb aquesta segona mànega per afrontar la cursa de demà [per avui] al 200%, perquè estem en un bon nivell físic i tècnic i penso que acabarem fent una bona temporada amb una mica més de rodatge”. Àlvar Calvo va apuntar que “la primera l’hem tirat avall i és positiu sent el debut en Copa d’Europa. És veritat que no he sabut fer el meu millor esquí i no he acabat d’agafar el ritme del tot, però recalco que l’hem tirat avall i això és positiu. A la segona he sortit amb més decisió per posar un esquí més sòlid a la part alta, però una errada a l’entrada del primer pla, un interior, ens deixa fora, i no he pogut acabar”.