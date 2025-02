Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El CTT Valls del Nord va superar el CTT la Bisbal per 4 partits a 2, en matx de la Primera Divisió Espanyola. El resultat aconseguit per l’equip format per Josep Ma Blancafort, Oriol Martínez i Alessandro Soraci permet a l’equip andorrà continuar líder del seu grup de la lliga.