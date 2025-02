Gina del Rio obre amb l’esprint en estil clàssic

Publicat per Redacció Schilpario (Itàlia)

Gina del Rio es troba a Schilpario (Itàlia) per competir al Campionat del Món sub 23 d’esquí de fons, que comença avui. Seran tres curses per a l’andorrana, contra les millors especialistes del planeta, i el debut arriba avui amb les qualificacions prèvies i la primera prova, la cursa esprint en estil clàssic. Demà arribarà la segona cursa, els 20 quilòmetres mass start en estil clàssic i per tancar el Mundial sub 23, dissabte Del Rio afrontarà la tercera cita italiana, els 10 quilòmetres individuals en estil patinador. L’equip va arribar a Schilpario divendres per tenir tres dies d’adaptació abans de la primera cursa. Xabier del Val, director de la secció d’esquí de fons de la FAE, va explicar que “coneixem les noies sub 23 de la FESA, la Copa d’Europa, però sobretot en el cas de Suècia, Noruega, el Canadà i els Estats Units no sabem molt bé el que porten”. Per a Del Val, l’objectiu de Gina del Rio està molt marcat i “sent el primer any sub 23 volem fer tres bones curses i tornar satisfets a casa, i estaria molt bé fer tres Top 20, fer un Top 15 seria molt bo i un Top 10 ja seria notable”.