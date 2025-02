Plaza lloa l’esforç i la lluita de l’equip per guanyar

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La victòria del MoraBanc davant del València Basket de dissabte va deixar una sensació d’alleugeriment al vestidor un cop trencada per fi la mala dinàmica, però el tècnic tricolor, Joan Plaza, va deixar ben clar que encara no hi ha res fet i que encara s’haurà de remar molt. “El primer que vull dir és que no obriré cap ampolla de cava aquesta nit. El cava l’obriré quan certifiquem una sèrie de coses que tots volem”, va assenyalar. A més, va afegir que “el meu nivell d’ambició ara és intentar recuperar i aconseguir les sis victòries que ens falten per números, i aquestes sis, marcar-les amb un tatuatge fins a aconseguir-les”.