Golejada d’escàndol de l’Inter per seguir comandant la taula

L’Inter Escaldes seguirà una setmana més com a líder de la Lliga Multisegur Assegurances després d’infligir una golejada d’escàndol a l’Esperança per 9-1. Els escaldencs no van tenir cap pietat, i van imposar-se amb gols de Roberto Torres, Puentes, els doblets de Llovet i De la Torre i un hat-trick de Guillaume López.