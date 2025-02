La festa del Nòrdic comptarà amb 300 corredors

Publicat per Agències Sant Julià Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 300 corredors (150 en l'skicross i 150 en la marxa individual) seran els previstos per participar en la 8a Festa del Nòrdic que es durà a terme aquest cap de setmana a l'estació d'esquí de la Rabassa. Enguany, se celebren els 30 anys de la creació de la Rabassa i, des del comú i l'organització de la cita, han vist amb bons ulls poder estrenar la Copa Pirineu, un torneig on participen les federacions de França, Espanya i Andorra i que ve per "acabar de consolidar la parròquia com a referent de l'esquí de fons" ha declarat el conseller d'Esports de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré. "La gran marca diferenciadora és que, amb la Copa Pirineu, situem la Rabassa i Sant Julià a Andorra, i no a la inversa" ha mencionat. Així doncs, s'ha apostat per aquesta copa per fer-li "un salt qualitatiu i tècnic a la cita".

"Portàvem anys desenvolupant-la, és una copa que la vam planejar entre federacions, sobretot amb l'andorrana, i que servirà per aglutinar l'esquí de fons, els esquiadors i el Pirineu" ha explicat el director de LAUEsport, Òscar Balcells. En aquest sentit, a banda de poder fer salt qualitatiu, també s'ha revelat que s'espera un increment en la participació gràcies a la Copa Pirineu, passant de 100 a 150 esquiadors per prova. "És un punt d'honor poder donar a conèixer el país i la parròquia, com una estació que creiem que és referent en la disciplina i en l'àmbit de la regió" ha concretat, afegint que s'ha de "consentir i cuidar l'esquí de fons, més enllà de la seva estació i el seu indret".

Com ja és habitual, la festa de l'esquí de fons laurediana comptarà amb la presència d'esquiadors nacionals, així com de França i d'Espanya. De fet, la participació provinent del país gal ha començat a augmentar amb intensitat, provocant que també es consolidi la cita fora de les fronteres. "Volem encoratjar que es continuï promocionant l'esquí i la festa, que vinguin a Sant Julià i gaudeixin del cap de setmana" ha mencionat Ferré. En aquest sentit, s'ha preparat dues jornades d'esquí on, a banda, es realitzarà un dinar de germanor per dia. En les últimes edicions, les condicions meteorològiques no estan afavorint la cita, provocant canvis en alguns circuits com en els d'aquesta edició. Amb tot, el director de LAUEsport, Òscar Balcells, ha confirmat que no es preveu un canvi de dates, ja que "durant la darrera setmana de gener i la primera setmana de febrer, es quan ens assegurem que hi haurà millors condicions per fer la Festa del Nòrdic".

La programació d'enguany iniciarà dissabte 8 amb l'SkiCross (10 hores), on els corredors de les categories compreses entre l'U10 i l'U12 faran només una mànega i els de l'U12 cap endavant en faran dues. La suma dels cronòmetres assolits en les dues mànegues decretaran la posició final on, a més, el podi sumarà deu, sis i tres punts, respectivament, per a la classificació de la Copa Pirineu. Per diumenge, el traçat de la marxa vindrà modificat. Tot i que estava previst que es fes tres distàncies de dos, cinc i deu quilòmetres, finalment, la distància més llarga no serà possible per la manca de neu i connexions amb les pistes d'esquí. Així doncs, es respectaran les sortides de les distàncies més curtes (10 i 10.05 hores, respectivament), on els guanyadors també sumaran punts per a la copa.

Els interessats podran inscriure's fins al dijous 6 a la pàgina web de LAUEsport, així com podran trobar tota la informació relacionada amb la Festa del Nòrdic.