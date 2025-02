Dani Villahermosa s'incorpora a l'FC Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha anunciat el fitxatge del migcampista Dani Villahermosa que signa fins a final de temporada, amb opció a dues més. Villahermosa arriba com a agent lliure després de rescindir el seu contracte amb el seu últim club, el Castellón de segona divisió. El migcampista nascut a Barcelona, es va formar a la base de l'Espanyol, i va ser internacional amb les categories inferiors tant de la selecció catalana com de l'espanyola. Després de catorze temporades al club blanc-i-blau va debutar amb el primer equip el 14 de maig del 2022 contra el València. El següent pas en la seva trajectòria el va portar a Castelló, on la temporada passada va disputar 32 partits a Primera RFEF.