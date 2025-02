Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Undercoverlab CV Encamp va encetar la segona fase de la Primera Catalana amb una derrota per 3-1 a la pista del Get Blume. Els encampadans van avançar-se amb el 18-25, però van veure com els catalans s’enduien els tres sets següents.