La Copa d’Europa aterra a Soldeu amb dos gegants masculins

La pista Avet de Soldeu acull avui el primer dels dos gegants de la Copa d’Europa masculina en el retorn de la competició internacional després que els dos últims anys visités el país la Copa del Món, el 2023 amb les finals i l’any passat amb dues curses femenines. La darrera vegada que el circuit continental va aterrar al país va ser el 2022 amb la disputa de les finals just l’any en què Joan Verdú va guanyar la general de gegant europea.

La primera mànega a la pista Avet arrencarà a les 10.00 hores, i la segona està programada per a les 13.00 hores. Les curses comptaran amb habituals de la Copa del Món com Guerlain Favre (França), Rasmus Bakkevig (Noruega) o Lenz Hächler (Suïssa), que arriba com a líder després d’haver guanyat dues de les quatre curses, mentre que la representació nacional la protagonitzaran Bartumeu Gabriel i Àlvar Calvo.