Triomf agònic del MoraBanc davant del València (86-84)

Per fi. El MoraBanc va tornar a guanyar després de set partits sense fer-ho, i de no conèixer la victòria des del 14 de desembre. A més, va ser a casa, on no ho aconseguia des del 26 d’octubre i havia perdut els sis últims duels que havia disputat. I ahir no només va guanyar, sinó que va fer-ho per la porta gran derrotant un València Basket que arribava colíder al Principat, i que va acabar claudicant per 86-84. Però, a més, la d’ahir pot ser una d’aquelles victòries que marquen un punt d’inflexió, perquè els de Joan Plaza van exhibir-se a la primera meitat i van arribar a guanyar per 27 punts, però a la segona van patir de valent i van veure com els valencians es posaven davant en el marcador. Però, coses de la vida, si a València una cistella final de Montero va fer perdre el MoraBanc, ahir la història va ser al revés i un triple espectacular del seu antagonista, Jerrick Harding, va donar un triomf vital als tricolors. I és que pocs minuts abans d’arrencar, el matx va agafar un caire encara més crític, perquè si el partit no era ja prou important, la victòria del Coviran Granada davant del Bàsquet Girona per 78-74 al torn de la tarda feia que el MoraBanc comencés el seu duel en posicions de descens a Primera FEB (antiga LEB Or). I no només això, sinó que si hagués perdut hauria tancat la jornada a les posicions que cremen, quedant-se a un triomf de la salvació.