Les Andbank GSeries han finalitzat aquest cap de setmana amb el podi dels joves pilots andorrans Sito Español i Erik Faura en la categoria Giand, seguit per l'espanyol Carlos Tatay. En la categoria Side by Side, Jesús Cucharrea s'ha imposat davant el francès Maxime Emery i el seu company d'equip, l'andorrà José Roger. Per la seva banda, Borja González s'ha proclamat campió en la categoria SpeedCar, seguit del canari Javier Rodríguez i del francès Sebastien Degrave. I per últim, en la Clio Ice Trophy, el vencedor ha estat Antonio Otero, la segona posició ha estat per Baptiste Panissie, i la tercera per l'argentí Juan Manuel Grigera.