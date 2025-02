La selecció torna amb un punt dels Països Baixos

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra va empatar 5-5 amb Països Baixos a la tercera jornada de la ronda principal del Preeuropeu, en un matx en què van dominar en gairebé tot moment, però en què van acabar veient com dos gols locals al final van igualar el partit. El duel va arrencar amb domini neerlandès, però amb Andorra ben situada en defensa. Les primeres arribades van ser locals, però els tricolors aprofitaven les que van tenir per situar-se 0-2 en el marcador amb els gols de Roc Torres i Arnau Rodríguez abans dels sis minuts. Països Baixos va poder retallar diferències amb un gol de Chih. Els holandesos començaven a collar, però els de Talín Puyaltó provaven de fer mal a la contra, i així va estar a punt d’arribar el tercer. A la segona, els tricolors no van fallar i Adrià Blat va fer l’1-3 poc abans que Països Baixos tornés a retallar diferències amb el 2-3. A la represa, els neerlandesos van poder empatar, però Andorra hi va respondre de manera espectacular amb un gol d’Ons en pròpia i un d’Oriol Rodríguez per situar-se 3-5. Però al tram final, i amb atac de cinc, els neerlandesos van poder empatar el duel.