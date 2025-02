La pista de l'Avet està a punt per la Copa d'Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La pista de l'Avet de Soldeu ja es troba a punt per acollir, dema i dimarts, la Copa d'Europa, on participaran 73 corredors de 15 paisos diferents. El secretari general de la Copa d’Europa, Marc Mitjana ha explicat que ahir a la nit van entrar a l’Avet tres màquines ratrac amb troll per eliminar l’excés de neu. Posteriorment, l’equip de curses i els entrenadors dels equips es van repartir en vuit punts de la pista per regar des de la part baixa del mur a la part alta amb l’objectiu d’aconseguir més duresa. En aquest sentit, Mitjana ha apuntat que “tot s’ha comportat tal com teníem previst, el fred ha arribat la passada nit i estem satisfets perquè tenim la pista com esperàvem”. Pel que fa a els darrers preparatius, ha afegit: “avui tots els equips faran les tasques de derrapatge per treure la neu que queda de la fresa de la màquina i deixar el màxim dur i lliscant la superfície”.