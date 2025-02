Els isards sumen el primer triomf tot i el patiment final contra Israel

Els isards van sumar la primera victòria a l’Europeu en categoria Conference després d’imposar-se a Israel per 31-28 a l’Estadi Nacional en el que va ser un partit de dues cares de la selecció nacional, i en què després d’una excel·lent primera meitat, els homes de Thierry Barbière van acabar patint fins a l’últim segon per poder segellar la victòria.

Un assaig d’Hugo Llata als 57 segons faria presagiar una tarda d’espectacle, i així va ser, amb els isards situant-se 19-0 després d’una nova marca d’Hugo Llata i una d’Albert Pons (totes dues transformades per Thibaut Trape). Els israelians van retallar diferències amb un assaig transformat, però Andorra va marxar 24-7 al descans després d’una marca de Sebastien Causse.

La segona meitat va començar com la primera amb un assaig tricolor ràpid, en aquest cas d’Adrià Calvó, per situar el 31-7, però a partir d’aquí els isards es van fondre i van anar encaixant fins a veure com Israel se situava 31-28 a cinc minuts per al final. Però quan més falta feia, els tricolors van saber defensar les accions finals i van impedir que Israel tornés a anotar, per segellar així la primera victòria a l’Europeu.