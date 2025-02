Vicky Jiménez es classifica per a semifinals al torneig d’Andrezieux

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez va classificar-se per a les semifinals del torneig ITF W75 d’Andrezieux-Bouthéon després de derrotar la tennista local Margaux Rouvroy per 4 a 6 i 2 a 6. La tennista del Principat va trencar el servei en dues ocasions a la seva rival per encarrilar el partit fins al 4 a 6 final, mentre que a la segona mànega va fer també dos breaks per adjudicar-se el set amb un contundent 2 a 6 i assegurar-se el pas a semifinals.

Jiménez es veurà avui les cares amb la també francesa Manon Leonard, vuitena cap de sèrie del torneig i número 217 del món, que ahir va desfer-se de la turca Ayla Aksu per 6 a 3 i 6 a 3.