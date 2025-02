Moment de reaccionar

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mala peça al teler per al MoraBanc Andorra, que buscarà evitar la vuitena derrota consecutiva contra un dels cocos de la competició, el València Basket (20.45, Pavelló Toni Martí). Els taronja arriben com a colíders de l’ACB empatats a triomfs amb Madrid i Unicaja, i són l’equip més valorat el torneig, així com el màxim anotador. Uns ingredients que no són gaire afalagadors per pensar en una victòria, però la realitat és que el MoraBanc ha de sumar ja com sigui, quan sigui i contra qui sigui, així que no poden buscar-se partits a la carta per tallar la mala dinàmica i evitar complicar-se encara més la vida després del bon inici que va tenir l’equip. Per si tot això encara fos poc, Joan Plaza té tocats Rafa Luz i Ben Lammers amb diferents molèsties físiques, tot i que el tècnic va assenyalar ahir que espera que tots dos puguin jugar. La part bona és que el Pavelló Toni Martí penjarà per setena ocasió en aquesta temporada el cartell de no hi ha bitllets i que el València Basket és un rival que últimament es dona bé als tricolors a casa, ja que l’han guanyat en quatre dels sis últims partits, com va passar a l’últim partit de la campanya passada, amb una exhibició del MoraBanc.