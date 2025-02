Harding dona aire al MoraBanc (86-84)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha tallat per fi la mala dinàmica amb una espectacular victòria per 86-84 sobre el València Basket gràcies a un triple espectacular de Harding. Els de Joan Plaza s’han exhibit amb una espectacular primera meitat, però han patit a la segona, veient com el triomf estava a punt d’escapar-se fins que el mag nord-americà ha donat el sisè triomf del curs als del Principat.

Els tricolors han entrat al partit de manera espectacular amb un 12-0 de sortida, i amb un 22-5. Intensos, endollats en atac, sòlids en defensa i fent xalar a un Poliesportiu endollat com mai. Els valencians han anat millorant poc a poc, tot i que han tancat el primer quart amb un 26-10 al marcador. Tot el que podia sortir bé ho estava fent, i els de Joan Plaza han seguit ampliant diferències fins als 27 punts (41-14) a més de sis minuts pel descans. El València ha anat millorant fins a situar-se només a 19 punts (43-24), obligant a Plaza a demanar temps mort en una primera meitat que ha acabat 44-26.

A la represa el MoraBanc ha semblat no tenir tanta força com a la primera meitat, especialment en defensa, i s’ha vist també encallat en atac. Una circumstància que ha aprofitat el València Basket per rebaixar la diferència fins als 12 punts (51-39) a l’equador del tercer període, primer, i per sota dels deu punts (59-51), després. Però quan més falta feia, un 5-0 parcial amb un triple de Harding i una esmaixada d’Okoye ha tornat a donar aire als de Joan Plaza en un quart que ha acabat 67-54, i amb un Poliesportiu protestant algunes accions dubtoses dels àrbitres.

Un mal inici tricolor al darrer període ha fet que el València reduís la diferència fins als set punts (72-65), obligant a Joan Plaza a aturar el partit amb un MoraBanc encallat i que començava a veure els fantasmes de tantes setmanes sense guanyar. Cada atac ha començat a costar una vida, i la cosa començava a pintar no del tot bé, però Lammers ha agafat un rebot d’or per tornar a agafar aire amb el 77-73. El València Basket s’ha situat per primer cop per davant al marcador (79-80) a 2’10” pel final. El MoraBanc no s’ha enfonsat, però cada acció li costava més que mai, però ha entrat als últims 30 segons per davant al marcador (83-82). Una falta dubtosa ha tornat a donar avantatge als visitants amb dos tirs de Jones (83-84), i el MoraBanc es jugava mitja vida amb 15 segons per davant. I llavors ha aparegut el mag Harding amb un triple inversemblant des de gairebé vuit metres per situar el 86-84 amb cinc segons per davant. Jones ha tingut l'última, però el MoraBanc no mereixia perdre aquest partit i ha acabat sumant la victòria per sortir del descens.

Els tricolors s’enfrontaran diumenge vinent al Gran Canària a domicili en l’últim partit abans de l’aturada per la disputa de la Copa del Rei i les finestres internacionals de la FIBA.

FITXA TÈCNICA

MORABANC ANDORRA 86: Evans, Harding, Okoye, Doumbouya, Lammers –cinc inicial– Chumi O., Dos Anjos, Bassas, Llovet, Kuric

VALÈNCIA BASKET 84: Jones, Badio, López-Arostegui, Pradilla, Costello –cinc inicial– Montero, Puerto, Jovic, Reuvers, Sestina, De Larrea

PARCIALS: 26-10 (10’); 44-26 (20’); 67-54 (30’), 86-84 (40’).

ÀRBITRES: Carlos Peruga, Alberto Sánchez Sixto i David Sánchez Benito.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.341 espectadors.