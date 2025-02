Cande Moreno s'imposa al gegant FIS de la Molina

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cande Moreno s'ha imposat en el gegant FIS de la Molina disputat avui, on Jordina Caminal ha estat tercera. Moreno ha guanyat les dues mànegues, amb un temps total de 2.08.07 i amb un marge d'1.45 respecte a l'espanyola Nur Torres que ha estat segona. Caminal s'ha quedat a 3.17 segons de Moreno. En la competició també ha participat Isabella Pérez, del grup EEBE U19 de la FAE, que ha estat setena. Moreno i Caminal han disputat aquesta prova com a preparació de cara a la cita dels Campionats del Món que per elles comença el pròxim dimarts 4 de febrer amb el primer entrenament de descens a Saalbach.

En el gegant FIS masculí disputat a la mateixa localitat catalana, Jan Visa ha finalitzat en setzena posició amb 67.47 punts FIS a 1.79 segons del guanyador, l'espanyol Conrad Sastre, que ha marcat un temps de 2.09.97. També de l’EEBE U19 han finalitzat la cursa Èric Mitjana 38è i Marcel Pérez 39è.