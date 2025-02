Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pavelló Toni Martí serà la seu de l’Europeu C femení sub 18 de bàsquet entre el 22 i el 27 de juliol. Les tricolors s’enfrontaran a Albània i Armènia, i a l’altre grup hi haurà Malta, Geòrgia, Xipre i Gibraltar. Les seleccions masculines sub 16 i sub 18 jugaran a Albània.