Vicky Jiménez passa a quarts de final a França

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per als quarts de final del torneig ITF W75 d’Andrézieux-Bouthéon, a França, després de superar per un doble 2 a 6 la txeca Gabriela Knutson.

La tennista del Principat va encarrilar el triomf per la via ràpida arrencant amb un 0 a 4 de sortida després de trencar-li dos cops el servei a la seva rival. La txeca, número 235 del món, va reaccionar situant-se 2 a 4, però Jiménez no va deixar-se sorprendre i va tancar el primer set amb el 2 a 6. A la segona mànega el guió va ser similar, amb la tennista del Principat situant-se 0 a 3 i tancant el partit amb un nou 2 a 6 per certificar el triomf.

Jiménez s’enfrontarà avui als quarts de final a la francesa Margaux Rouvroy, número 229 del món i de 23 anys. Rouvroy va superar ahir al partit de segona ronda la russa Ekaterina Ovcharenko per 6 a 1 i 6 a 2.