Verdú apunta alt al mundial

“Un dia com aquell no hi ha gaire estratègia, s’ha d’anar per la glòria absoluta. Sabeu com soc, l’ambició que tinc i com treballo, i el meu objectiu és anar per una medalla.” Joan Verdú apunta sempre alt i el Mundial de Saalbach (Àustria), que arrenca dimarts, no serà cap excepció. L’esquiador arriba en un bon moment després del sisè lloc de dimarts a Schladming i liderarà un equip de rècord de la FAE al Mundial, que comptarà amb un total de set esquiadors. A més de Verdú, Cande Moreno serà l’altra punta de llança nacional, mentre que la resta del conjunt el formaran Jordina Caminal, Carla Mijares, Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel, tots cinc debutants en un Campionat del Món. Sobre la delegació per al Campionat del Món, el director esportiu d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va manifestar que “no és només una delegació que hi va a participar, sinó que creiem que té un gran potencial”, i va agregar que “hi ha potencial fins i tot per fer una medalla amb el Joan, però diria que la resta de l’equip també és capaç d’anar a buscar posicions capdavanteres”.