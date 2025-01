Casanovas, Olm i Ancion disputaran la Copa del Món de Boí Taüll

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Casanovas, Oriol Olm i Lea Ancion seran els representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) a la Copa del Món d’esquí de muntanya de Boí Taüll, que es farà aquest cap de setmana. La quarta cita de la temporada del circuit mundial tindrà una cursa esprint demà, mentre que diumenge serà el torn dels relleus mixtos. Els tres corredors participaran en l’esprint, mentre que als relleus l’equip el formaran Olm i Ancion, igual que ja van fer a la Comapedrosa Andorra la setmana passada.

El seleccionador nacional, Xavier Capdevila, va analitzar la prova per als tres representants i va assenyalar que “continuem treballant amb els objectius marcats per a cadascun d’ells”, a més d’afegir que “l’exigència de les Copes del Món fa que hagis de treballar fort cada dia per millorar i això és el que estan fent tots tres”.