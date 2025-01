L’Andorra, a ‘semis’ de la Copa Catalunya

Més enllà de resultar una obvietat que, per moltes voltes que es facin al format, l’atracció de la Copa Catalunya és més aviat discreta, l’FC Andorra es va saber revitalitzar a Tarragona. L’equip tricolor no va trair a la seva tirada pel torneig –l’ha aixecat tres vegades i les dues darreres de manera consecutiva– i va mantenir viu l’idil·li amb una victòria contra el Nàstic i la classificació per a les semifinals, que tindrà com a premi enfrontar-se a una versió descafeïnada de l’FC Barcelona o del Girona a l’Estadi Nacional. De rerefons, els primers gols amb l’equip tricolor d’un reivindicatiu Juanda Fuentes i del debutant Bilal Achhiba (0-2).

El partit no va oferir gaire història, amb l’FC Andorra traient pols de l’estil, amb una proposta que, novament, comença des de l’origen i amb una sortida neta de pilota i amb protagonisme del nouvingut Oriol Busquets amb el dictat. Una passada llarga de Trigueros va citar Juanda amb Rebollo per tal que l’extrem fes el 0 a 1 (12’). No van passar gaires coses més. El Nàstic va inclinar una mica més el camp i va començar a enfocar Oier sense gaire inspiració i amb un ritme no gaire estrident i alguna acció escadussera dels tricolors i alguna de Querol pel Nàstic es va arribar a la treva. Els canvis i un xut tou de Juanda van reprendre la situació amb el conjunt de Beto Company sense problemes per mantenir el control, amb el Nàstic demanant algun penal inexistent i Juncà escalfant-se amb una vermella directa. Mentrestant, el jove Bilal va aprofitar la seva estrena oficial amb el primer equip per, al minut 79, agrair una assistència a l’espai de Luismi per batre Rebollo per sota i sentenciar els quarts de final. Una victòria terapèutica i per carregar-se de raons d’un Andorra que encara s’ha d’acabar de trobar, conscient que les garrofes es juguen a la lliga, i que sap que abandonar el desencís comença per superar diumenge l’Ourense.