"Ho gestionarem tot com si fos una Copa del Món"

Verificat per

Verificat per

Publicat per

La pista Avet de Soldeu ja es troba a punt per acollir dilluns i dimarts vinents la Copa d’Europa masculina de gegant, una prova en què Andorra comptarà amb dos representants: Bartumeu Gabriel i Àlvar Calvo, que, segurament, esdevindran un dels grans al·licients. El director general de la cursa a Andorra, David Hidalgo, atén el Diari pocs dies abans de l’inici de la competició.

Tot a punt ja per a la Copa d’Europa de Soldeu.

L’organització està rodada i amb experiència, i el nivell d’autonomia de tots els responsables de cada àrea –esportiva, voluntaris, d’allotjaments– ho facilita tot bastant. Tot i que sempre amb certa tensió, tenim tranquil·litat i confiança de cara a dilluns.

“La presència d'esquiadors andorrans és Un gran factor d’il·lusió afegit”

En l’àmbit organitzatiu és semblant a la de la Copa del Món.

Procurem gestionar-ho com si fos una Copa del Món. La pista l’has de preparar en les mateixes condicions i, per tant, tot el que són els serveis a la família esportiva, tant a la pista com al voltant, l’hospitalitat, l’allotjament, el seu transport, tot això és exactament igual. Potser un dels diferencials és que en acreditacions de premsa hem passat de 300-400 acreditats a una trentena, però, a la resta, sí que repliquem els mateixos estàndards.

Dos andorrans en competició és un al·licient.

Per a nosaltres també és un factor d’il·lusió afegit. Ara que tenim un gegant masculí al calendari i tenim el Joan [Verdú] d’aquí a dos anys a la Copa del Món, també ho esperem amb ganes. Tenir corredors de casa a la Copa d’Europa i competint al nivell, això afegeix il·lusió i també confiem que hi hagi un seguiment sobretot en l’àmbit local molt més gran.

I molts dels que vindran hi seran en el futur, en una Copa del Món.

De fet, si agafes el line-up dels corredors i corredores que hi ha avui a la Copa del Món, mires la seva trajectòria i mires els podis de la pista Avet i de la pista Àliga, hi trobes molts noms. També d’altres de primer nivell que s’hi han afegit i han competit aquí.

La pista Avet, com la tenim ara?

Fa molts dies que s’hi està treballant. De fet, es van fer els treballs d’aigua fa una setmana i curiosament després l’aigua encara ens va ajudar perquè va caure encara més aigua del cel, però després ha vingut fred i les condicions de la pista estaran molt bé. Tenim equips que ja han arribat, que estan entrenant, com ara Noruega i Nova Zelanda, i altres països que ho faran aquests dies. A més, Joan Verdú, que ja ha tornat de Schladming, estarà un parell o tres de dies entrenant aquesta setmana aprofitant que té la pista en condicions. Tot es troba en perfecte estat de revista.

Al final, quants corredors i de quants països?

Tenen presència assegurada 66 esquiadors de 16 països diferents, sent Suïssa, Noruega, Itàlia, Àustria i França les delegacions més nombroses.

No sé si el fet que no sigui cap de setmana abaixa un pèl el suflé.

La Copa d’Europa sempre és entre setmana i els caps de setmana hi ha la del Món. Evidentment, no tothom té la possibilitat de seguir-lo a peu de pista i mirarem, sobretot, que els més joves tinguin la possibilitat d’estar més a prop que en una Copa del Món i això s’agraeix.

Amb el 2026 i 2027 tenint més Copes del Món, la gran cirereta del Mundial segueix pendent.

Fem passos en l’àmbit operatiu, però ja sap que tot depèn molt de la FIS, tant la situació política com la predisposició dels països més poderosos, i el fet que, de tant en tant, donin alternativa a països que evidentment no formem part d’aquest Top 5 o 6 que són els grans. La il·lusió, les ganes, la preparació i les infraestructures hi són, ara cal esperar que sigui el moment polític idoni.